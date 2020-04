De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag gezegd dat hij overweegt "substantiële heffingen" op geïmporteerde olie in te voeren als de prijs van olie zo laag blijft.

Vanwege een conflict tussen Rusland en Saoedi-Arabië en de wereldwijde coronacrisis is de prijs van een vat ruwe olie gedaald naar 32 dollar. Ter vergelijking, die prijs was eind 2019 nog 65 dollar per vat.

Trump wil graag dat de olieprijs stabiliseert of stijgt, en overweegt daarom heffingen te leggen op geïmporteerde olie als de prijs zo laag blijft.

Trump zei zaterdag al dat hij bereid is om de importheffingen te doen als dat nodig blijkt."Ik zal doen wat ik moet doen om onze energiesector te beschermen", aldus de Amerikaanse president.

Laagste olieprijs in achttien jaar

Saoedi-Arabië en Rusland zijn de afgelopen weken in een conflict beland dat draait om onderlinge productiebeperkingen.

Hierdoor ging Saoedi-Arabië over op het aanbieden van goedkope olie op de internationale markt om zo de prijs te drukken. In de laatste week van maart kwamen de olieprijzen, mede door de coronacrisis, op de laagste stand in achttien jaar uit.

Vanwege het conflict is ook de geplande bijeenkomst tussen Rusland en OPEC, het samenwerkingsverband tussen veertien olie-exporterende landen, uitgesteld.