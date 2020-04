Econoom en emeritus hoogleraar Arnold Heertje is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden, bevestigt de familie aan het FD. Heertje schreef tientallen boeken, waaronder het veelgebruikte en vertaalde lesboek De Kern van de Economie.

Heertje was tussen 1964 en 2006 hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en schreef columns bij de dagbladen NRC en Het Parool. Als bekende econoom die complexe zaken helder kon uitleggen, was hij vaak te gast bij televisieprogramma's.

De Kern van Economie werd in 1962 gepubliceerd voor het gebruik bij HBS-scholen en behoort nog altijd tot het lesprogramma van middelbare scholen. Bewerkingen van het boek werden uitgegeven voor de Vlaamse, Waalse, Duitse, Franse, Italiaanse en Engelse markt.

Een aantal jaar nadat Heertje promoveerde op de prijsvorming in oligopolistische markten, werd hij op zijn dertigste aangesteld als hoogleraar aan de UvA. Heertje maakte bij zijn proefschrift als een van de eerste Nederlandse wetenschappers gebruik van de speltheorie.

Oorlog gaf startschot voor honger naar kennis

Heertje (1934) groeide op in Arnhem en kwam uit een Joods gezin. Als achtjarige jongen dook hij met zijn gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog onder bij gereformeerde en communistische gezinnen in Haarlemmermeer. Zijn ervaringen tijdens de oorlog, waaronder gesprekken met hulppredikanten over de wereld, maakte in hem een permanente honger naar kennis los. Ook gaf het hem de wens om mensen 'moed' in te spreken, zei hij in een interview met de Volkskrant in 2016.

"Als iemand mijn biografie vraagt, zeg ik altijd heel kort: 'Ik ben student aan de Universiteit van Amsterdam sinds de de zomer van 1951.' Punt. Met andere woorden: ik zie mezelf als een permanente student, in die zin dat je voortdurend kennis opneemt, bijhoudt en nieuwsgierig blijft", aldus Heertje tegen de Volkskrant.

Na zijn tijd als hoogleraar was Heertje lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en gaf hij lezingen. Heertje kreeg drie zoons, onder wie cabaretier Raoul Heertje.