De digitale bijeenkomst tussen Rusland en OPEC, het samenwerkingsverband tussen veertien olie-exporterende landen, is uitgesteld vanwege een oplopende ruzie tussen Saoedi-Arabië en Rusland, meldt Reuters zaterdagmiddag.

De topbijeenkomst tussen OPEC en Rusland zou op maandag 6 april plaatsvinden, maar wordt nu mogelijk naar woensdag 8 of donderdag 9 april verplaatst.

De voornaamste reden voor het uitstel is een aanhoudende onenigheid tussen oliemogendheden Rusland en Saoedi-Arabië. De landen zijn de afgelopen weken in een conflict beland dat draait om onderlinge productiebeperkingen.

Hierdoor ging Saoedi-Arabië over op het aanbieden van goedkope olie op de internationale markt om zo de prijs te drukken. In de laatste week van maart kwamen de olieprijzen, mede door de coronacrisis, op de laagste stand in achttien jaar uit.

De online vergadering is uitgesteld ondanks een eerdere oproep van de Amerikaanse president Trump om de olieprijzen te stabiliseren of zelfs te laten stijgen.