Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt er rekening mee dat 100.000 bedrijven zich de komende periode bij uitkeringsinstantie UWV melden voor een loonkostenregeling, zegt hij zaterdagochtend in het AD.

Vanaf 6 april kunnen bedrijven die gedupeerd zijn door de coronacrisis zich bij het UWV melden. Zij komen mogelijk in aanmerking voor een loonkostentegemoetkoming van maximaal 90 procent.

Omdat veel ondernemers momenteel grote moeite hebben met het uitbetalen van salarissen, denkt Koolmees dat een groot aantal bedrijven zal proberen gebruik te maken van het noodpakket. De regering heeft hiervoor tussen de 10 en 20 miljard euro vrijgemaakt.

De werkloosheidscijfers in Nederland waren begin maart, voor de invoering van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, historisch laag. Inmiddels is de situatie volledig anders en dreigen veel bedrijven failliet te gaan en veel Nederlanders hun baan te verliezen, aldus Koolmees.

