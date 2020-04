Het familiebedrijf van Donald Trump is door de coronacrisis genoodzaakt om ruim vijftienhonderd werknemers te ontslaan of met verlof te sturen, meldt de Washington Post zaterdag.

Het gaat voornamelijk om werknemers die actief zijn in de hotels of golfresorts van de Trump Organization in onder meer New York, Miami en Las Vegas.

Zo is volgens de Washington Post in het Trump International Hotel in Chicago al afscheid genomen van ruim twee derde van het personeel.

De Trump Organization leidt net als veel bedrijven in de hotelindustrie hevig onder de coronacrisis. Een merendeel van de hotels en golfresorts zijn inmiddels gesloten en ook aan de huur van veel panden en terreinen lijkt het familiebedrijf niet meer te kunnen voldoen.