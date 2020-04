Hans de Boer is tot en met Prinsjesdag voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Vanwege de aanpak van de coronacrisis draagt hij het stokje pas in september over aan zijn opvolger Ingrid Thijssen.

Aanvankelijk zou de voorzitter van de grootste werkgeversorganisatie van Nederland op 1 juni afzwaaien. De coronacrisis vraagt volgens VNO-NCW echter om "continuïteit in aanpak" en daarom blijft De Boer nog tot half september aan.

Thijssen, de eerste vrouwelijke voorzitter in de geschiedenis van de werkgeversorganisatie, zal vanaf 1 juni al wel meehelpen bij de aanpak van de crisis.

Veel werkgevers komen door de uitbraak van het COVID-19-virus in de problemen. De regering stelde daarom een noodpakket met verschillende tijdelijke financiële regelingen beschikbaar voor bedrijven.

