Thijs van der Heide, de topman van online platform RUMAG, legt per direct zijn functie neer. Het besluit is genomen na ophef om een omstreden kledinglijn. Dit schrijven verschillende media op basis van een verklaring van RUMAG zelf.

De aanleiding voor de ophef kwam na kritiek in een item van Zondag met Lubach. Rumag werd daarin verweten geld te verdienen aan t-shirts van het Rode Kruis. Topman Thijs van der Heide ontkende de aantijgingen stellig, maar de storm aan kritiek ging hierdoor niet liggen.

Het bedrijf schrijft dat het besluit in goed overleg is genomen. Ferdi Buijsrogge is benoemd tot de nieuwe CEO van het online platform.