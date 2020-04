Thijs van der Heide, de topman van online platform RUMAG, legt per direct zijn functie neer. Het besluit is genomen na ophef om een omstreden kledinglijn en een week van negatieve publiciteit.

De aanleiding voor de ophef kwam na kritiek in een item van Zondag met Lubach. RUMAG werd daarin verweten geld te verdienen aan T-shirts van het Rode Kruis. Topman Thijs van der Heide ontkende de aantijgingen stellig, maar de storm aan kritiek ging hierdoor niet liggen.

Een recente plagiaatkwestie, waarbij het bedrijf merchandise verkocht met de door radio-dj Bram Krikke bedachte term 'joe joe', deed hem uiteindelijk de das om.

"De afgelopen periode is er veel gebeurd en veel gezegd", zegt Van der Heide volgens het AD. "In deze periode heb ik de impact van sommige uitlatingen verkeerd ingeschat. In het belang van RUMAG, in het belang van de medewerkers die ik een warm hart toedraag en de toekomst van het bedrijf, heb ik in overleg met de directie besloten om terug te treden als CEO."

Het bedrijf schrijft dat het besluit in goed overleg is genomen. Ferdi Buijsrogge is benoemd tot de nieuwe CEO van het online platform.