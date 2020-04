De werkloosheid in de Verenigde Staten steeg van 3,5 procent in februari naar 4,4 procent in maart, meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid vrijdag. Het is voor het eerst sinds 2010 dat de Amerikaanse werkloosheid stijgt.

De volledige impact van de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding in te dammen zijn nog niet verwerkt in de cijfers. Veel van de data zijn verzameld voor 14 maart.

Maar vooral in de laatste weken hebben Amerikaanse ondernemingen hun werknemers naar huis gestuurd. In totaal hebben zo'n tien miljoen Amerikanen in de laatste weken een beroep gedaan op steun nadat ze hun baan verloren.

