De olieprijs stijgt wederom flink als reactie op de aankondiging van een videovergadering van OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen. Maandag overleggen de landen over het beperken van de eigen olieproductie.

Momenteel kost een vat Brentolie 30,45 euro, wat bijna 10 procent duurder is dan donderdag. Sinds die dag zitten de olieprijzen flink in de lift, nadat de Amerikaanse president Donald Trump uitspraken deed over het beëindigen van een conflict tussen Saoedi-Arabië en Rusland. De landen zijn het tot nu toe niet eens over een eventuele beperking van de olieproductie.

Het is nog onduidelijk welke landen meedoen aan het overleg van maandag. Mogelijk is een beperking van 10 miljoen vaten per dag een optie voor de olieproducenten. Bovendien voert Trump eerst een overleg met een aantal topmensen uit de Amerikaanse olie-industrie. In dat overleg kunnen maatregelen ontstaan die ook invloed zullen hebben.

Eerder gaf Trump aan dat hij de Amerikaanse olieproductie niet wilde verminderen. Of Rusland en Saoudi-Arabië hiermee akkoord gaan, is niet zeker.