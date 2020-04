De Inspectie SZW heeft de afgelopen periode 240 klachten van werknemers aangaande de coronacrisis binnengekregen. De klachten variëren van snotterende collega's tot mensen die te weinig afstand houden.

Een woordvoerder van de inspectie zegt dat de klachten vanuit diverse sectoren binnenkomen. De klachten worden zo goed als mogelijk in behandeling genomen. Dit gebeurt voornamelijk telefonisch.

Sinds 23 maart gelden er voor bedrijven aanvullende maatregelen in verband met de coronacrisis. Zo moeten winkels ervoor zorgen dat klanten afstand tot elkaar houden, bijvoorbeeld met een deurbeleid zoals nu bij supermarkten gebeurt.

Als het gaat om zogenoemde contactberoepen, zoals in het geval van kappers, moeten zaken gesloten blijven. Boetes voor bedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen oplopen tot 4.000 euro.

Minder fysieke controles mogelijk

De woordvoerder maakt duidelijk dat omwille van de veiligheid van de inspecteurs minder fysieke controles plaatsvinden. Dit gebeurt wel in dringende gevallen, zoals na een arbeidsongeval.

Toch is er meer sprake van een reactieve dan van een proactieve houding. "We proberen onder de huidige omstandigheden het maximale te doen", legt de woordvoerder uit.

Volgens inspecteurs van Inspectie SZW kunnen de meeste problemen worden opgelost door telefonisch contact op te nemen met werkgevers. "Daarna nemen we contact op met de melder."

Sommige mensen durven niks te zeggen

De FNV zegt in een reactie dagelijks nog vele telefoontjes over problemen op de werkvloer te krijgen. Dit is inmiddels wel aan het normaliseren. "Het was natuurlijk ook een kwestie van wennen en uitvinden hoe we dit op een normale manier gaan doen."

Het valt de woordvoerder wel op dat mensen zonder vast contract het lastiger vinden om hun werkgever erop aan te spreken als er in hun ogen sprake is van een onveilige werksituatie. Sommigen durven uit angst om hun baan te verliezen helemaal niks te zeggen.

