PostNL kampt als gevolg van de coronamaatregelen met een hoog ziekteverzuim. Bovendien moet het bedrijf veel meer pakketten bezorgen dan normaal in deze tijd van het jaar. "Daardoor is een achterstand ontstaan, die als het goed is vrijdag en zaterdag wordt weggewerkt", zegt een woordvoerder vrijdag tegen NU.nl.

Als gevolg van de maatregelen kan ook minder snel gewerkt worden. "Zo is het nu bijvoorbeeld nodig om voor pakjes waar normaal voor getekend moet worden de laatste drie cijfers van het legitimatiebewijs te overleggen", voegt de PostNL-woordvoerder eraan toe.

De volumes aan pakjes zijn nu net zo hoog als in de kerstperiode, normaal gesproken de drukste tijd van het jaar. "Met dat verschil dat we ons op de kerstperiode voorbereiden door extra wagens en mensen in te zetten. De hausse waar we nu mee te maken hebben, konden we niet heel lang van tevoren zien aankomen." En er zijn juist veel minder medewerkers door het ziekteverzuim.

PostNL houdt zich aan de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de werknemers. "Dus als zij verkouden zijn, of een huisgenoot, dan blijven ze thuis. Daarom hebben we ook nog een heel hoog ziekteverzuim." Volgens de woordvoerder is dinsdag altijd al de drukste dag van de week. "Op die dag is nu achterstand ontstaan." De pakketten die sindsdien zijn blijven liggen, worden als het goed is, in de komende dagen bezorgd.

