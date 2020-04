De economie van de eurozone is flink gekrompen in maart. In Italië ligt de dienstensector bijna stil en ook in andere landen zijn de effecten van het coronavirus goed zichtbaar.

Volgens Chris Williamson, hoofdeconoom bij IHS Markit, wijzen de cijfers op een krimp van 10 procent op jaarbasis. Hij verwacht dat de vooruitzichten nog zullen verslechteren.

De zogeheten inkoopmanagersindex voor de dienstensector van de eurozone daalde van 52,6 punten in februari naar 26,4 punten in maart. Een stand boven 50 punten duidt op groei van een sector, een stand onder 50 punten wijst op krimp.

Sinds onderzoeksbureau IHS Markit ruim twintig jaar geleden is begonnen met de publicatie van cijfers heeft deze index nog nooit zo laag gestaan.

In de industrie is de bedrijvigheid minder sterk gedaald. Hierdoor daalt een samengestelde index van de industrie en de dienstensector in de eurozone naar een stand van 29,7 punten, eveneens het laagste niveau sinds de start van de metingen.

In Italië was de grootste krimp zichtbaar. Daar kwam de index voor de dienstensector in maart uit op 17,4 punten.

