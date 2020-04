De maatregel van de Amerikaanse president Donald Trump om makers van beademingsapparatuur voorrang te geven bij leveringen, geeft Philips net een extra zetje, laat een woordvoerder van het bedrijf vrijdag weten.

Trump doet een beroep op de zogeheten Defense Production Act. Hiermee worden toeleveranciers verplicht om te leveren aan de makers van beademingsapparaten.

Door deze maatregel is het voor Philips en toeleveranciers ook makkelijker om open te blijven tijdens de lockdown in de Verenigde Staten.

"De grootste uitdaging zit 'm namelijk in de toeleveranciers", zegt de woordvoerder. "De productie in eigen huis hebben we voor een groot deel in eigen hand, simpel gezegd. Tegelijkertijd moeten onze toeleveranciers dat ook kunnen bijbenen. Alles wat overheden kunnen doen om dat te vergemakkelijken, is gewoon fijn."

Philips is met het onderdeel Respiratory actief in de productie van beademingsapparaten in de Verenigde Staten. Eerder zei het concern al toe de productie flink op te schroeven. Nu worden er per week duizend beademingsapparaten gefabriceerd, maar aan het eind van het derde kwartaal wil Philips er vierduizend per week maken.

Nederland heeft duizend beademingsapparaten besteld bij Philips. Het concern heeft inmiddels honderd apparaten geleverd. Eerder vertelde topman Frans van Houten dat het bedrijf er normaal gesproken een jaar over zou doen om de productie op te schalen, maar dat dit nu in enkele weken wordt gedaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.