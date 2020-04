KLM haalt in de komende dagen bijna tweeduizend gestrande reizigers op uit Australië. "Het is voor het eerst in twintig jaar dat er weer een KLM-vliegtuig op de luchthaven van Sydney landt", aldus de maatschappij.

Het eerste toestel, met vluchtnummer KL827, is donderdagavond vertrokken. "KLM voert deze vluchten uit in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken." KLM heeft in het verleden decennialang op Australië gevlogen.

Toen duurde een vlucht dagen, met diverse tussenstops. Nu stopt het toestel alleen in Maleisië en duurt de vlucht 23 uur. KLM stopte met eigen vluchten naar Australië toen het een partnerschap aanging met Malaysia Airlines. "KLM breidde het aantal vluchten naar Kuala Lumpur uit en daar kon men overstappen op diverse bestemmingen in Australië en Nieuw-Zeeland."

KLM vliegt nu in principe zes keer naar de Australische hoofdstad voor de repatriëring van Nederlanders. De eerste retourvlucht moet maandag op Schiphol landen. Na de zes eigen vluchten naar Australië, vliegt KLM nog vier keer naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur.

Het is de bedoeling dat Nederlanders dan met vluchten van Malaysia Airlines zijn opgehaald in Australië en Nieuw-Zeeland, vanaf Maleisië gaan ze vervolgens met KLM terug naar huis.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.