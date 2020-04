Grupo Modelo, een grote Mexicaanse brouwerij, stopt noodgedwongen tijdelijk met de productie van Corona-bier en andere merken. De reden: het bier wordt door de overheid tijdens de coronapandemie niet essentieel geacht, schrijft Reuters.

Deze week kondigde de Mexicaanse regering de noodsituatie aan op gezondheidsgebied. Donderdag telde het land 1.510 besmettingen en 50 doden. Tegelijkertijd werden alle niet-essentiële bedrijfsactiviteiten opgeschort: alles wat niet gericht is op het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus.

De Mexicaanse brouwer laat in een verklaring weten dat de schorsing vanaf zondag van kracht zal zijn en dat de productie al aan het afbouwen is. "Mocht de regering het bier aanmerken als essentieel product, dan zijn we bij Grupo Modelo klaar om een plan uit te voeren waarbij meer dan 75 procent van ons personeel thuiswerkt", laat een woordvoerder aan Reuters weten.

Veel van de biersoorten die Grupo Modelo brouwt worden normaliter naar 180 landen geëxporteerd, waaronder naar Nederland.

