Steeds meer werkgevers vragen aan hun personeel om vakantiedagen op te nemen tijdens de coronacrisis. Bij vakbonden CNV en FNV zijn hierover de afgelopen weken allerlei vragen en klachten binnengekomen, meldt BNR.

De klachten zijn afkomstig van werknemers die niet blij zijn met het verzoek van hun baas. Toch hoeven ze daar volgens arbeidsjurist Pascal Besselink van DAS geen gehoor aan te geven: "Vakantiedagen vinden overeenkomstig de wensen van de werknemer plaats. De werkgever kan dat niet afdwingen".

Bij ADV-dagen (arbeidsduurverkorting), waar wettelijk niets over is afgesproken, is dit anders. "Maar als het gaat over vakantiedagen, kan er in overleg een hoop. Maar afdwingen niet."

