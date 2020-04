Het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht dat in de bouw zo'n 40.000 banen zullen verdwijnen als gevolg van de coronacrisis. Mogelijk wordt de sector harder geraakt dan tijdens de bankencrisis van 2008, laat het instituut weten in een persbericht.

Doordat naast een deel van de huidige werkzaamheden ook investeringsplannen wegvallen, zullen de gevolgen van de coronacrisis nog lang merkbaar zijn. Het instituut verwacht een krimp van 15 procent van de totale bouwproductie.

Bovendien is er een toenemend gebrek aan vertrouwen bij ondernemers en worden veel bouwplannen uitgesteld. "Een eigenaar van een horecaketen is nu alleen maar druk bezig met overleven en zal alle plannen voor uitbreiding of verbouwingen uitstellen", zegt directeur Taco van Hoek van het EIB.

Deze problemen komen boven op de vertragingen die al ontstaan waren door het stikstofbeleid van de overheid.

