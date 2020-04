Ondernemers en zzp'ers die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, kunnen nu uitstel van betaling aanvragen voor veel meer soorten van belasting en dat uitstel kan worden verleend tot 19 juni. Bovendien kan het online aangevraagd worden in plaats van per brief.

Dat heeft het ministerie van Financiën, waar de Belastingdienst onder valt, donderdag bekendgemaakt. "Hiermee wil het kabinet voor zoveel mogelijk ondernemers ervoor zorgen dat zij het met hun bedrijf kunnen volhouden."

Op de site van de Belastingdienst staat een "eenvoudig formulier", ondernemers die inloggen met hun DigiD kunnen er direct mee aan de slag. "Het lijkt logisch dat dit online kan worden geregeld, maar het vergde wel even wat voorbereiding om dit mogelijk te maken", zegt een woordvoerder.

Het uitstel van betaling gold in eerste instantie voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting en btw.

Ook aan casino's en brouwers is gedacht

Dat is nu uitgebreid met kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Bijvoorbeeld casino's moeten kansspelbelasting afdragen. Onder meer kleine brouwers en tussenhandelaren van alcohol dragen accijns af.

"Ook wordt een regeling getroffen voor bedrijven die een zogenoemde g-rekening hebben", aldus Financiën. Bedrijven die veel werknemers inhuren via een uitzendbureau maken daar gebruik van. Het is een soort tussenrekening waar bedragen op staan die verrekend worden tussen het inhurende bedrijf en het uitzendbureau.

Voor de energiebelasting is een aparte regeling getroffen. "Zodat het uitstel ook voordeel oplevert voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen, zoals de sierteelt."