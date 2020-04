Bijna 60 procent van de Nederlanders heeft in het afgelopen jaar wel eens gebruikgemaakt van een online platform, waarop producten of diensten van verschillende aanbieders samenkomen. Ruim een derde bestelt wel eens eten via bijvoorbeeld Thuisbezorgd.nl en iets minder dan een derde koopt wel eens wat via een site als Marktplaats.

Eén op de vijf heeft in 2019 een accommodatie geboekt via een online platform zoals Airbnb. Dat blijkt uit het onderzoek naar ICT-gebruik van huishoudens en personen, dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks doet. De nieuwste bevindingen zijn vrijdag gepubliceerd.

"In veel mindere mate maakten Nederlanders gebruik van digitale platformen om vervoerdiensten te bestellen (8 procent), personen in te huren voor klussen (4 procent) of auto te huren van een particulier persoon (2 procent)", meldt het CBS.

De grootste groep gebruikers van de platforms zit in de leeftijdsgroep van 25 tot 45 jaar, in die categorie maakte 80 procent vorig jaar gebruik van één of meerdere platforms. De meeste fervente gebruikers zijn volgens het CBS vaker man dan vrouw; 61 versus 54 procent.