Amazon Duitsland is niet aansprakelijk voor de opslag van luxe merkproducten voor partners die het merkenrecht van de luxeproducten schenden, oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie donderdag. Coty, het moederbedrijf van parfummerk Davidoff, had de zaak aanhangig gemaakt.

Amazon biedt een dienst aan waarbij bedrijven hun producten via een apart gedeelte op de site aan de man kunnen brengen. Amazon zorgt dan voor de opslag en verzending van producten. Luxemerken willen vaak niet dat hun merk via allerlei kanalen verkocht worden, omdat dit de exclusiviteit aantast.

De zaak werd in eerste instantie aan een Duitse rechtbank voorgelegd. De klacht was toegespitst op de opslag van luxegoederen met het doel die te verkopen. De Duitse rechter riep de hulp in van het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat Amazon in het gelijk stelde.

"Het feit dat Amazon opslag biedt voor goederen die inbreuk maken op het merkenrecht, betekent niet dat Amazon dat merkenrecht schendt", zo staat in de uitspraak die donderdag is gepubliceerd. Amazon laat in een reactie weten blij te zijn met de uitspraak.

"We blijven doorgaan met het bestrijden van malafide aanbieders op onze website en we zijn vastberaden om de verkoop van nepartikelen terug te brengen tot nul."