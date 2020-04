Massaal stoppen bedrijven met het uitkeren van een deel van de winst aan de aandeelhouders, het zogeheten dividend. Toezichthouders zetten banken onder druk om niet meer uit te keren en ook andere ondernemingen zetten een streep door het uitkeren met als reden de uitbraak van het coronavirus.

Investeerders zien zo een belangrijke bron van inkomsten als sneeuw voor de zon verdwijnen, maar voor ondernemingen betekent dit een extra buffer om de crisis te lijf te gaan. Vier vragen over het schrappen van de dividenden.

Wat is dividend eigenlijk?

Dividend is de uitkering van de winst van de onderneming aan de eigenaren van het bedrijf. Vaak wordt een deel van de winst uitgekeerd en de rest weer in het bedrijf gestoken om bijvoorbeeld investeringen te doen of als buffer te fungeren.

De bestuurders van een onderneming besluiten zelf hoeveel dividend ze uitkeren aan de aandeelhouders, hoewel die daar wel weer over kunnen stemmen. Het bestuur kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om meer geld uit te keren dan ze aan winst hebben overgehouden in een jaar. De laatste weken besluiten ze juist de dividenden te schrappen ondanks goede cijfers.

Waarom schrappen bedrijven het nu?

De uitbraak van het coronavirus in de rest van de wereld en de maatregelen die nodig zijn om het virus tegen te houden, zorgen voor enorme onzekerheid over de wereldeconomie. De voorspellingen van economen verschillen en in veel scenario's wordt ook een flink herstel in de tweede helft van dit jaar opgenomen, maar tot die tijd vrezen ondernemingen voor een flinke krimp en dus weinig verkopen in de komende maanden.

De financiële buffers van bedrijven moeten dus groot genoeg zijn om het uit te houden totdat de economie zich herstelt. Ook wordt een beroep gedaan op bedrijven die dat kunnen om voor de werknemers en leveranciers te zorgen. Door het dividend niet uit te keren, maar in kas te houden, hopen ondernemingen dat beter te kunnen doen en langer te kunnen uithouden.

Tegelijk is er ook druk vanuit de toezichthouders om geen dividend uit te betalen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft banken opgeroepen om geen winst uit keren en in de VS mogen bedrijven die noodhulp aanvragen geen dividend uitkeren.

Hoe belangrijk is het dividend voor investeerders?

Voor investeerders betekent het schrappen van het dividend een flinke domper. De winstuitkering van een bedrijf is soms enkele procenten van het rendement van beleggers. Ook heeft het schrappen van het dividend in de afgelopen weken soms tot lagere beurskoersen geleid.

Volgens de Amerikaanse bank Citigroup kunnen de dividenden in Europa wel eens gehalveerd worden. Het eveneens Amerikaanse Goldman Sachs verwacht dat de winstuitkeringen van ondernemingen die deel uitmaken van beursindex S&P 500 wel eens met een kwart kunnen dalen.

Hoe reageren investeerders?

De reacties van grote institutionele investeerders zijn mild tot zelfs positief. Zo vertelde een vermogensbeheerder bij pensioenbelegger PGGM tegen Het Financieele Dagblad dat het schrappen van het dividend bijdraagt aan de stabiliteit van een onderneming.

Philippe Zaouati, directeur bij vermogensbeheerder Mirova, riep bedrijven op om voorzichtig en terughoudend te zijn met het betalen van dividend aan de aandeelhouders. "Gedurende deze crisis en de daarmee gepaard gaande onzekerheid mag het uitkeren van dividenden de stabiliteit van de onderneming niet beïnvloeden", aldus Zaouati in een brief.

