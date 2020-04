Grolsch bezorgt vanaf donderdag tijdelijk bier aan huis in het oosten van Nederland, waar de brouwer zijn roots heeft. "In deze regio hebben we ook de meeste klanten", zegt een woordvoerder van het bedrijf donderdag. "In theorie zouden we het verder door het land uit kunnen breiden."

De service is uit "nood" geboren, zo bevestigt de woordvoerder naar aanleiding van een bericht hierover in De Stentor. "Door de maatregelen als gevolg van de coronacrisis moeten mensen zoveel mogelijk thuisblijven, bovendien kunnen veel van onze medewerkers hun reguliere werk niet uitvoeren."

De horeca ligt als gevolg van diezelfde maatregelen plat en dus hebben de medewerkers van Grolsch minder werk. "Van onze afzet gaat normaliter 30 tot 40 procent naar de horeca", aldus de woordvoerder. Een deel van het bedrijf ligt dus voornamelijk stil. "De mensen die daar werken, zitten nu overwegend thuis. Een deel houdt zich nog bezig met het terughalen van bier uit de cafés en restaurants."

Dat moet gebeuren omdat het bier bederft. Via een speciaal daartoe ingerichte site kunnen klanten in het postcodegebied 7000 nu bierpakketten bestellen die door de eigen medewerkers, met inachtneming van de maatregelen, aan huis worden bezorgd.

Dit gebeurt ook bij de gepensioneerden van het bedrijf. "Als je bij Grolsch hebt gewerkt, krijg je thuisbier. Normaal gesproken halen de gepensioneerden dat zelf op, maar dat is nu ook lastig." De service blijft in stand zolang mensen nog thuis moeten blijven.