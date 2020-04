Tenminste 6,6 miljoen Amerikanen hebben vorige week een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Met dit aantal werd het record van 3,28 miljoen aanvragen van eerder in maart direct gebroken.

Bovendien was het totaal hoger dan vooraf geschat door analisten. Economen gingen in een enquête van Reuters uit van 3,5 miljoen aanvragen, Bank of America schatte het aantal op 5,5 miljoen. Het werden er uiteindelijk 6,6 miljoen.

Het werkelijke aantal ligt mogelijk nog hoger, aangezien de website van het ministerie van Arbeid moeilijk te bereiken was. Vergelijkingen met de vorige crisisperiode gaan volgens experts dan ook niet meer op.

"Tijdens de wereldwijde kredietcrisis (in 2009, red.) ging het om 650.000 eerste aanvragen per week. Inmiddels gaat het om getallen die nauwelijks te bevatten zijn", aldus Michelle Meyer van Bank of America tegenover nieuwszender NBC.

