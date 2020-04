Een toename van het aantal faillissementen vanwege het coronavirus blijft vooralsnog uit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt donderdag dat er in week 13 (23 maart tot en met 29 maart) 44 bedrijven en instellingen failliet zijn verklaard. Dit zijn er zestien minder dan een week eerder.

In totaal zijn in de eerste dertien weken van dit jaar 767 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dit zijn drie minder dan in dezelfde periode in 2019. Eenmanszaken worden niet meegeteld in deze cijfers.

Naar verwachting zal het aantal faillissementen wereldwijd flink stijgen door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die worden genomen om het virus in te dammen.

Volgens kredietverzekeraar Euler Hermes zal het aantal bedrijven dat over de kop gaat dit jaar met 14 procent stijgen. Het concern denkt dat de economie in de tweede jaarhelft zal herstellen, maar voor sommige bedrijven met lage buffers zal dit te laat komen.