Gemakkelijker overstappen van de ene bank naar de andere, zit er op korte termijn nog niet in. De Nederlandsche Bank (DNB) onderzocht op verzoek van het ministerie van Financiën een methode die dat mogelijk zou kunnen maken, maar dat blijkt niet de oplossing.

Dat hebben DNB en het ministerie donderdag bekendgemaakt. DNB heeft gekeken of het mogelijk zou zijn om door middel van het gebruik van zogenoemde aliassen eigenlijk je bankrekeningnummer mee te kunnen nemen van de ene naar de andere bank.

"Doordat we IBAN-rekeningnummers hebben, kun je je rekeningnummer niet meenemen, zoals bij een telefoonnummer wel kan", legt een woordvoerder van DNB uit. Het IBAN-nummer bevat immers de letters van de bank waar het nummer bij hoort. Diensten als Tikkie bijvoorbeeld, maken gebruik van aliassen. "Daarbij wordt geld uitgewisseld via je telefoonnummer, maar dat zit gekoppeld aan je bankrekeningnummer."

De huidige overstapservice kan worden verbeterd

In dat geval maakt het niet uit of je bankrekeningnummer verandert, zolang je telefoonnummer hetzelfde blijft en je je nieuwe bankrekeningnummer daaraan koppelt. "Een bestaand identificatiemiddel wordt als het ware over je bankrekeningnummer geplakt." DNB heeft nu onderzocht of dit breder zou kunnen worden toegepast, zodat consumenten ongemerkt, of feitelijk ongezien, hun oude rekeningnummer behouden.

"Uit het onderzoek blijkt nu dat de kosten om iets dergelijks op te zetten, niet opwegen tegen de baten van meer concurrentie tussen de banken", aldus DNB. Dat komt uit op 1,6 miljard euro aan kosten versus 487 miljoen euro aan baten. Ook zou wetgeving moeten worden aangepast en wordt het voor buitenlandse banken dan juist moeilijker om in Nederland actief te worden, wat de concurrentie beperkt.

Een studie naar het invoeren van het aliasgebruik in Europees verband zou nog wel de moeite lonen, denkt DNB. Ook kan de huidige overstapservice die banken bieden, worden verbeterd.