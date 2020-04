De kosten van de invoering van een alias voor de betaalrekeningnummers in Nederland wegen niet op tegen de baten, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag.

Zo'n alias kan aan een betaalrekeningnummer gekoppeld worden. Als iemand dan van bank wisselt, blijft de alias hetzelfde.

Uit onderzoek op verzoek van minister van Financiën Wopke Hoekstra blijkt dat de invoering van een alias de overstap naar een andere bank voor bedrijven en consumenten zou vergemakkelijken. Maar volgens de centrale bank zitten er te veel haken en ogen aan.

Zo is er wetgeving nodig om het gebruik van een alias af te dwingen. Bovendien is het niet zeker of er ook een dergelijk systeem op Europees niveau komt. Daarnaast moet een systeem van aliassen waarschijnlijk volledig ontwikkeld worden, aangezien e-mailadressen en telefoonnummers niet geschikt zijn als alias.

De kosten van een eventuele invoering worden geschat op ruim 1 miljard euro en de baten op ongeveer 420 miljoen euro. In het ongunstigste scenario is het verschil tussen de verwachte kosten en baten zelfs 946 miljoen euro.