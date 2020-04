898.822 banen zijn in Spanje verloren gegaan sinds daar half maart de lockdown werd afgekondigd als maatregel om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dat blijkt donderdag uit socialezekerheidsdata. Ruim de helft van de banen die verloren zijn gegaan was tijdelijk van aard.

Het werkloosheidscijfer is daarmee in maart gestegen naar 3,5 miljoen mensen, dat het hoogste aantal is sinds april 2017. Het getal ligt in werkelijkheid waarschijnlijk nog hoger, doordat niet alle nieuwe werklozen geregistreerd zijn.

Tijdelijke ontslagen, die onder de overheidsregeling ERTE vallen, zijn ook niet meegenomen in de data. Bedrijven die moeite hebben het hoofd boven water te houden kunnen volgens die regeling de contracten van hun werknemers pauzeren. De overheid betaalt in die periode een soort WW-uitkering aan de werknemers.

Op 14 maart werd de lockdown in Spanje afgekondigd, waarbij mensen alleen bij noodzaak hun huis nog mochten verlaten. Deze week werden de regels verder aangescherpt. Inmiddels mogen alleen werknemers met essentiële beroepen nog naar buiten.

Spanje is inmiddels het op één na zwaarst getroffen land door de coronacrisis met een dodental van ruim negenduizend.

