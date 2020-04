De olieprijzen zitten donderdag in de lift na uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over het beëindigen van een conflict tussen Saoedi-Arabië en Rusland. De landen zijn het niet eens over een eventuele beperking van de olieproductie.

Brentolie is sinds uitspraken ruim 10 procent duurder geworden. West Texas Intermediate, een andere belangrijke standaard, staat op ongeveer 9 procent winst. Daarmee krabbelt de prijs op na een recent dieptepunt van zo'n 20 dollar (18,29 euro).

De markt reageert positief op de uitspraken die president Trump woensdag deed. Hij zei dat de onenigheid over productiebeperkingen en het schermen met kortingen voor niemand goed is. Trump voegde eraan toe te verwachten dat Saoedi-Arabië en Rusland spoedig tot een overeenkomst zullen komen.

Daarnaast rekent de markt op productiebeperkingen in de Verenigde Staten, waar producenten van schalieolie gedwongen worden hun winning terug te schroeven. Bedrijven hanteren er een relatief kostbare methode van winning, die nu in veel gevallen niet langer rendabel is.

Op vrijdag zal Trump topmensen van Amerikaanse oliebedrijven ontmoeten voor een bespreking in het Witte Huis. Daar zullen verdere maatregelen besproken worden.