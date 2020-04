Picnic heeft de vraag sinds de corona-uitbraak in Nederland sterk zien toenemen en breidt daarom flink uit, zo schrijft het AD donderdag. Deze week nog komen er nieuwe steden bij waar de supermarkt bezorgt, het geplande nieuwe distributiecentrum wordt eerder in gebruik genomen en er komen honderden nieuwe personeelsleden bij.

Op dit moment werken er zo'n vierduizend mensen bij Picnic en daar kwamen de afgelopen weken rond de driehonderd bij. Door de horecasluiting is er uit die sector nu ineens een overschot aan personeel, van wie veel mensen nu bij de online supermarkt terechtkomen. Het bedrijf had tot voor kort moeite om nieuwe mensen te vinden.

De wachtlijst voor nieuwe klanten is eveneens langer geworden en bestaande klanten moeten langer wachten voor ze hun bestelling kunnen inplannen, zo schrijft de krant. Het minimale orderbedrag is inmiddels ook verhoogd, van 25 naar 35 euro. Dat laatste is mogelijk wel een tijdelijke ingreep die na de crisis kan worden teruggedraaid.

Het distributiecentrum dat in december in Apeldoorn zou opengaan, opent nu al in mei. Dit betekent dat in de omgeving van dat centrum dagelijks "duizenden extra orders" kunnen worden verwerkt.

