De coronacrisis kost de regio Amsterdam maandelijks 1,6 miljard euro en zet tot een half miljoen banen onder druk, blijkt woensdag uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam. In het onderzoek is gekeken naar de effecten van de crisis tot 1 juni.

Het onderzoeksbureau schrijft dat de hoofdstad en omliggende gemeenten als Amstelveen, Aalsmeer en Landsmeer harder worden geraakt dan de rest van Nederland, doordat zwaar getroffen sectoren als de horeca en groothandel relatief sterk in de regio vertegenwoordigd zijn.

De genomen coronamaatregelen, waaronder het sluiten van restaurants, bars en cafés, kost de Amsterdamse economie direct 1,1 miljard euro per maand. Daar komen nog eens indirecte effecten bij die nog eens 0,5 miljard euro per maand kosten. Hierbij kan worden gedacht aan de schade voor leveranciers van gesloten restaurants.

SEO Onderzoek schrijft dat door de getroffen maatregelen bijna een derde van de banen in de regio Amsterdam bedreigd wordt. Zonder financiële steun kunnen 376.000 banen in de regio verloren gaan, waaronder 58.000 arbeidsplaatsen in de horeca. In het slechtste geval kunnen zelfs bijna een miljoen mensen hun baan verliezen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.