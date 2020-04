Door de coronacrisis is de noodzaak om Schiphol verder te laten groeien dan het nu vastgelegde aantal vliegbewegingen van 500.000 tot en met het einde van dit jaar van de baan. "Het is evident dat die noodzaak er voor dit jaar niet meer is en ik denk ook voor 2021 niet", zei Pieter Elbers, de president-directeur van KLM woensdag.

Hij denkt ook dat het aantal keren dat KLM op bepaalde bestemmingen vliegt na de coronacrisis mogelijk omlaaggaat. "Na de crisis moeten we bepalen wat de omvang van de vloot zou moeten zijn en hoe we die inzetten. We zouden toe kunnen met minder frequenties en toch de verbindingen tussen Schiphol en de rest van de wereld in stand kunnen houden."

Nu dinsdag is bekendgemaakt dat de coronamaatregelen in Nederland in ieder geval tot en met eind april van kracht blijven, zal het herstel ook weer langer op zich laten wachten, verwacht de KLM-topman. "Het herstel gaat ook gepaard met heel veel vraagtekens. Maar de luchtvaart zal niet na drie maanden uit de problemen zijn en ik verwacht ook niet na zes maanden", aldus Elbers.

Wel denkt hij dat KLM er relatief gezien best goed voor staat. "We hebben het bedrijf de afgelopen vijf jaar veel robuuster gemaakt, waardoor we - met de aangereikte hulp van de overheid - een betere uitgangspositie hebben om stevig deze storm in te gaan." Evengoed kan volgens Elbers geen enkele luchtvaartmaatschappij zonder steun tegen een crisis van deze omvang op.

