De Jamie's Italian-restaurants in Rotterdam en Den Haag van televisiechef Jamie Oliver sluiten per direct de deuren. Dat schrijft de directie van Italian Food Concepts Netherlands woensdag op de eigen website. Hiermee vertrekt de restaurantconceptketen in z'n geheel uit Nederland.

De verlenging van de coronamaatregelen tot en met 28 april is de voornaamste reden voor het besluit, schrijft de directie. "Het uitblijven van omzet door de coronacrisis in de afgelopen weken en het uitblijven van omzet in de komende weken, mogelijk zelfs maanden in combinatie met het doorlopen van de vaste lasten, heeft ervoor gezorgd dat wij geen verdere toekomst zien voor onze restaurants", aldus de keten.

De laatste twee locaties van het restaurantenmerk stonden in de Markthal van Rotterdam en op de Grote Marktstraat in Den Haag. Vorig jaar april viel het doek al voor vestigingen in Arnhem en Tilburg.

Oliver, die vooral bekend staat van zijn vele kookboeken en zijn werk als tv-chef, moest vorig jaar noodgedwongen het grootste deel van zijn restaurantimperium in het Groot-Brittannië sluiten. Door een dreigend faillissement sloten 22 van de 25 restaurants de deuren.