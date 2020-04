De prijs van een pakje sigaretten is op woensdag met 1 euro verhoogd. De extra accijnsverhoging, afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord, volgt op de verhoging eerder dit jaar van 14 eurocent en geldt ook voor andere tabaksproducten.

Voor 1 januari 2021 staat een nieuwe verhoging van nog eens 12 eurocent gepland, waarna de prijs van en pakje sigaretten in 2023 uit moet komen op een bedrag van 10 euro. Op die manier wil het kabinet roken verder ontmoedigen en tot een "rookvrije generatie" komen in 2040.

Volgens het Trimbos instituut daalt het aantal rokers in Nederland gestaag. In 2019 rookte ongeveer 20 procent van de bevolking. In 2014 was dat nog ruim een kwart.