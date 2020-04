Het valt op. Het is 1 april, maar er is geen jolig bericht of gek nieuwtje uit naam van bedrijven te bekennen. Uit een bescheiden rondgang van NU.nl blijkt dat ondernemingen hun grappen hebben afgeblazen nu de coronacrisis in volle gang is.

Na jaren geleden de lachers op de hand te hebben gekregen met onzichtbare verf, pakte verf- en coatingconcern AkzoNobel vorig jaar nog uit met verf die uit zichzelf kan schilderen. Je hoefde maar iets op de muur te smeren en dankzij fotosynthese kwam dan een reactie op gang en werd het vlak vanzelf geverfd.

"Als zich een goeie grap voordoet, doen we daar wel wat mee", zegt een woordvoerder. Maar in het licht van de coronacrisis heeft Akzo eerder al besloten alleen noodzakelijke mededelingen te doen en dingen te melden waar behoefte aan is. "Mensen hebben nu meer vrije tijd, dus geven we bijvoorbeeld meer tips over verven."

Google besloot enkele dagen geleden al de normaal zo gebruikelijke 1 aprilgrappen dit jaar niet door te laten gaan. "Uit respect voor iedereen die tegen het COVID-19-virus vecht", stond in een interne mail uitgelegd. De techgigant hoopt in 2021 weer uit te kunnen pakken.

Bol.com past posts op sociale media al naar de huidige situatie aan, zegt een woordvoerder. Op Instagram staat nog een kleine woordgrap, maar daar blijft het bij. "We besloten eigenlijk al rond de eerste persconferentie, half maart, om dit jaar niets te doen. Het is er de tijd niet naar om groot uit te pakken."

Hunkemöller is een enthousiaste 1 aprilgrappenmaker en lanceerde vorig jaar nog de 'dogkini', een hondenbikini. In 2020 slaat ook dit bedrijf echter even over. "We doen het ieder jaar, maar nu niet, omdat het ongepast is", mailt een woordvoerder. Het idee wordt nu doorgeschoven naar 2021.

In 2019 lanceerde Hunkemöller nog de 'dogkini'. (Foto: Hunkemöller)

HEMA grapte in 2019 nog een dierenpark te zullen openen en kwam een paar jaar eerder met een deodorant met de geur van tompoucen. Dit jaar is er begrijpelijkerwijs geen ruimte voor geintjes, want deze woensdag werd bekend dat de keten hard wordt geraakt door wegblijvende klanten en de sluiting van buitenlandse vestigingen.

