De Consumentenbond wil dat de overheid garant staat voor de eerder deze week aangekondigde luchtvaartvouchers in het geval dat luchtvaartmaatschappijen failliet gaan. Dat heeft de bond woensdag per brief aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt.

Veel mensen die een vliegticket hadden geboekt, hebben de afgelopen weken een luchtvaartvoucher ontvangen in plaats van een terugbetaling of een alternatieve vlucht, zoals te doen gebruikelijk. Doordat veel luchtvaartmaatschappijen hun vloot aan de grond hebben, zijn financiële moeilijkheden of zelfs een faillissement niet uitgesloten. Dat baart de Consumentenbond zorgen.

"Het kan niet zo zijn dat een consument vrijwillig afstand doet van zijn rechten en vervolgens met lege handen komt te staan. De voucher moet, net als de eerder gepresenteerde tegoedbon van de pakketreisaanbieders, gedekt zijn tegen een faillissement", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.

Ook heeft de bond bezwaren tegen de termijn waarna mensen de voucher alsnog kunnen omwisselen voor geld, aangezien deze op twaalf maanden staat in plaats van zes maanden zoals bij aanbieders van pakketreizen.

"Die termijn moet voldoende zijn om de luchtvaartmaatschappijen de benodigde ruimte en flexibiliteit te bieden. We realiseren ons dat de omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen. Maar in deze vorm komen consumenten er te bekaaid vanaf", voegt Molenaar toe.

De mate waarin minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat tegemoetkomt aan de genoemde bezwaren zal volgens de bond bepalend zijn voor de steun voor de luchtvaartvoucher.