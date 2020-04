De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is ondanks de flinke impact van het coronavirus nog licht gegroeid. Wel zijn de gevolgen al zichtbaar. Het aantal nieuwe orders daalde het meest sinds eind 2011.

De zogeheten NEVI PMI-index daalde in maart naar 50,5 punten, vergeleken met 52,9 punten in februari. Een stand boven 50 punten duidt op groei en een stand eronder op krimp.

In de inkoopmanagersindex wordt inkopers bij ondernemingen gevraagd naar de bedrijvigheid bij een concern. Deze indexen zijn vaak een eerste indicatie voor hoe een economie het doet.

Hoogleraar inkoopmanagement Bart Vos denkt dat er onder meer sprake is van een na-ijleffect en dat de impact in de komende maanden zichtbaarder wordt. Hij merkt ook op dat in de sector consumptiegoederen er nog sprake was van een stijging, wat past bij de cijfers over bijvoorbeeld supermarkten en doe-het-zelfzaken.

"Concluderend zal de met de COVID-19-uitbraak gepaard gaande onzekerheid nog wel even duren, maar er zijn zeker ook lichtpuntjes", aldus Vos. "Allereerst zijn er over de hele wereld talloze voorbeelden van creatieve, vaak hartverwarmende oplossingen en acties ontstaan. En verder kunnen we er op basis van ervaringen in eerdere crises op vertrouwen dat er voldoende veerkracht in ketens aanwezig is om een eventuele daling in de Nevi PMI op termijn op te vangen."