Niet alleen in Nederland leidt de coronacrisis tot een hamsterwoede onder consumenten, ook in Duitsland profiteren supermarkten van de drukte, blijkt uit cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis. De Duitse supermarktverkopen voor februari lagen meer dan 8 procent hoger in vergelijking met een jaar eerder.

Duitsers kochten volgens het statistiekbureau vooral meer etensmiddelen, drank en tabaksproducten. Van deze productengroep werd 7,8 procent meer verkocht.

De hamsterwoede onder consumenten was ook te merken in andere retailbranches. Over de gehele sector namen de verkopen met 6,8 procent toe ten opzichte van vorig jaar.

Door de uitbraak van het coronavirus zijn Duitsers ook meer gaan bestellen: online- en bezorgdiensten zagen de omzet met 11 procent toenemen in vergelijking met februari 2019.

De virusuitbraak heeft ook in Nederland met name in supermarkten tot hamstergedrag geleid. Het CBS becijferde dinsdag dat de omzet in supermarkten in de derde week van maart 25 procent hoger lag vergeleken met vorig jaar. In de tweede week van maart lag de omzet zelfs een kleine 30 procent hoger. Door het gehamster werden veel mensen geconfronteerd met lege schappen voor bijvoorbeeld toiletpapier, maar ook groenteconserven en pasta.