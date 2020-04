HEMA vreest dat het een langdurige coronacrisis niet zal overleven. In Nederland zag de keten de omzet al met een derde krimpen, terwijl zo'n tweehonderd buitenlandse vestigingen zelfs moesten worden gesloten. Daarom neemt het warenhuis maatregelen zoals het deels inhouden van de huur, schrijft het Financieele Dagblad (FD) woensdag op basis van interne communicatie.

Afgelopen week stuurde HEMA-topman Tjeerd Jegen een brief aan verhuurders, die in handen is van de krant. Hij schrijft hierin dat de voortzetting van de onderneming "binnen afzienbare tijd" in het geding zou komen als de huidige omzetdaling doorzet.

Jegen deelt verhuurders daarbij mee dat Hema voor april en mei slechts de helft van de huur overmaakt. In totaal is de keten maandelijks zo'n 13 miljoen euro aan huur kwijt.

Ook op het personeel wordt een beroep gedaan. Zo wordt de geplande periodieke loonsverhoging in overleg met de vakbonden uitgesteld, en krijgen werknemers geen vaste reiskostenvergoeding meer. Ze moeten vanaf nu hun gemaakte reizen declareren, en krijgen alleen die kosten terug.

HEMA zal volgens het FD ook gebruikmaken van overheidsregelingen die bedrijven tot 90 procent tegemoetkomen in hun loonkosten. In Nederland werken zo'n negenduizend van de in totaal elfduizend personeelsleden van de keten.

De winkelketen is overigens al langer financieel ongezond. Zo kampt het bedrijf met hoge schulden, die maar niet afgelost lijken te worden. Afgelopen december verlaagde kredietbeoordelaar Moody's de rating van HEMA nog, om dezelfde reden. Het voorspelde destijds ook dat de keten een moeilijke tijd tegemoet zou gaan.