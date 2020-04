HEMA gaat in overleg met de verhuurders van winkelpanden in april en mei minder huur betalen, bevestigt het bedrijf woensdag na berichtgeving door Het Financieele Dagblad (FD).

Het concern benadrukt dat de continuïteit op korte termijn niet in gevaar is. HEMA ziet zich wel genoodzaakt deze maatregel te treffen om de bedrijfsvoering op lange termijn te kunnen waarborgen.

Volgens HEMA begrijpen verhuurders de situatie en hebben die laten weten liever minder huur te ontvangen dan de betalingen uit te stellen.

Volgens het FD heeft de keten door de uitbraak van het coronavirus in Nederland een derde minder omzet geboekt. In het buitenland zijn zelfs tweehonderd locaties gesloten. Volgens de zakenkrant is HEMA maandelijks zo'n 13 miljoen euro kwijt aan huur.

Naar verluidt wordt ook een beroep op het personeel gedaan. Zo wordt de geplande periodieke loonsverhoging in overleg met de vakbonden uitgesteld en krijgen werknemers geen vaste reiskostenvergoeding meer. Ze moeten vanaf nu hun gemaakte reizen declareren en krijgen alleen die kosten terug.

Negenduizend HEMA-medewerkers wonen in Nederland

HEMA zal volgens het FD ook gebruikmaken van overheidsregelingen die bedrijven tot 90 procent tegemoetkomen in hun loonkosten. In Nederland werken zo'n negenduizend van de in totaal elfduizend werknemers van het bedrijf.

De winkelketen is overigens al langer financieel ongezond. Zo kampt het bedrijf met hoge schulden, die maar niet afgelost lijken te worden. Afgelopen december verlaagde kredietbeoordelaar Moody's de rating van HEMA om dezelfde reden. Het kredietbureau voorspelde destijds ook dat de keten een moeilijke tijd tegemoet zou gaan.

