Het zat eraan te komen, maar toch is het een klap voor strandtenthouders en andere horecaondernemers. Doordat de coronamaatregelen in ieder geval tot en met 28 april verlengd zijn, valt het paasweekend en een deel van de meivakantie in het water.

"In het paasweekend moet je scoren", zegt Stefan van der Lee namens Strand Nederland, waarin de strandtenthouders verenigd zijn, tegen NU.nl.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) stelt dat de ondernemers het niet zullen volhouden. "De maand april is een heel belangrijke maand met Pasen, Koningsdag en de start van het toeristenseizoen", zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. "Zelfs als we in mei open mogen, zijn we de helft van de jaaromzet kwijt."

De brancheorganisatie voor de hotels, restaurants en cafés schat de omzetderving voor de achterban op 5 miljard euro. Strand Nederland ziet bij monde van Van der Lee nog wel mogelijke lichtpuntjes. "Als we halverwege mei weer open mogen, we goed op de kosten letten en belangrijker nog, het weer goed is, dan kunnen we nog quitte draaien dit jaar."

Voor de strandtenthouders is vooral het weer van belang. Mooi weer is voor strandtenthouders zelfs belangrijker dan of er daadwerkelijk een recessie volgt. "Bij een recessie gaan mensen minder naar het buitenland en als mensen weer naar buiten mogen, gaan ze wel geld uitgeven als ze gewoon een baan hebben."

