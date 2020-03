De fiscaal vriendelijke reiskostenvergoeding van 0,19 euro per kilometer, komt nadat die zes weken 'onterecht' is uitgekeerd, in het geding. Dan kunnen werkgevers ervoor kiezen die alsnog door te betalen zonder fiscaal voordeel, of die stop te zetten als de arbeidsovereenkomst die mogelijkheid biedt.

Dat zegt een woordvoerder van de AWVN desgevraagd tegen NU.nl. Volgens de werkgeversvereniging roept de huidige situatie veel vragen op bij de achterban. "We hebben nog niet eerder meegemaakt dat werknemers op deze schaal niet naar het werk komen."

Er is ook geen eenduidig beleid rond het toekennen van vergoedingen voor woon-werkverkeer. "Rond de reiskostenvergoeding bestaan talloze regelingen, maar de arbeidsovereenkomst is leidend." In de meeste is afgesproken dat werknemers een vaste vergoeding per maand krijgen.

De fiscale aftrekbaarheid is bij wet geregeld. Er kan ook in contracten staan, dat wanneer werknemers niet op hun werk hoeven te komen, de reiskostenvergoeding kan worden ingehouden. Nu veel mensen thuiswerken, maken zij geen kosten om op hun werk te komen. Tanken hoeft niet of veel minder en bij de NS kunnen mensen hun abonnement wijzigen.

De AWVN kan niet zeggen hoeveel de gemiddelde reiskostenvergoeding bedraagt.