Uitbaters van dierenpensions en hondenuitlaatdiensten zien net zoals de reisbranche hun omzet vrijwel in één klap verdampen. "Met dat verschil dat wanneer je bij een reisbureau boekt, je dan een deel vooruit betaalt. Bij pensions is dat niet zo", zegt Joost de Jongh, voorzitter van branchevereniging Dibevo.

De financiële buffer van de pensions is daarmee kleiner. Mede doordat consumenten niet op vakantie gaan, hebben de pensions minder klandizie. "De meeste pensions doen ook aan dagopvang, dat wil zeggen dat werkende mensen hun huisdier een paar dagen per week naar het pension brengen, die omzet valt nu ook weg", weet De Jongh.

Hetzelfde geldt volgens hem voor de hondenuitlaatservice, een fenomeen dat juist de laatste jaren sterk in opmars is. "Nu mensen thuis werken, laten ze de hond zelf uit." Harvy Schouten van De Lofert in Brabant, een pension waar alle soorten huisdieren kunnen logeren, ziet de nabije toekomst ook somber in.

Nu al afzeggingen voor de zomervakantie

"In Brabant hebben we natuurlijk al wat langer te maken met dat mensen thuiswerken en hun dieren niet wegbrengen, maar we hebben nu ook al afzeggingen voor de zomervakantie."

Voor april en mei is 80 tot 90 procent van zijn boekingen geannuleerd. "Normaliter als het mooi weer wordt zoals nu, krijgen we ook meteen meer boekingen omdat mensen een weekendje weggaan of naar een festival, daar is nu geen sprake van."

Schouten heeft drie werknemers in dienst. "Die betalen we gewoon door." Volgens hem zijn de verschillende regelingen voor ondernemers nog niet helemaal duidelijk. Branchevereniging Dibevo zegt dat voor de leden zoveel mogelijk helder te maken op de website. "En ze kunnen ons ook altijd bellen."