Olie- en gasconcern Shell verwacht dit kwartaal een afschrijving van tussen de 400 tot 800 miljoen dollar (365 miljoen tot 730 miljoen euro) te doen vanwege de gedaalde olieprijs, schrijft het concern in een kwartaalupdate. De lagere olieprijs had vooral in maart een negatieve impact op de resultaten, aldus Shell.

De olieprijs is sinds het begin van maart meer dan gehalveerd. Waar een vat Brentolie begin maart nog tegen de 50 dollar waard was, is dat dinsdag nog maar 23,5 dollar. Reden voor de daling is een combinatie van een conflict tussen olieproducerende landen over het aantal geproduceerde vaten en een daling van de vraag door de gevolgen van het coronavirus.

Shell wordt als oliebedrijf hard geraakt door de meer dan gehalveerde olieprijs. Vorige week maakte het concern al bekend in de kosten te snijden en minder te gaan investeren. Ook wordt er een aandeleninkoop geschrapt, om zo meer geld in kas te houden.

Shell benadrukt dinsdag wel dat de liquiditeitspositie nog altijd sterk is en schrijft dat het concern zich heeft verzekerd van kredietlijnen ter waarde van 12 miljard dollar, waarmee de totale liquiditeitspositie inmiddels boven de 40 miljard dollar ligt.