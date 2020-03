De omzet van Nederlandse bouwmarkten is in de derde week van maart met ongeveer 50 procent gestegen ten opzichte van dezelfde week vorig jaar, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook supermarkten hadden het in week 12 (16 tot en met 22 maart) nog altijd drukker dan normaal.

De omzet voor bouwmarkten komt zelfs 6 procent hoger uit dan de week van Hemelvaartsdag, doorgaans de week waarin Nederlanders massaal naar bouwmarkten trekken voor klusjes in en rondom het huis.

De bouwmarkten hebben het drukker, omdat een deel van de Nederlanders thuiswerkt of zelfs helemaal niet werkt door de uitbraak van het coronavirus. Zij grijpen de kans aan om het huis eens op te knappen.

Nederlanders weten ook de supermarkten weer goed te vinden. Ondanks een afname van de omzet in vergelijking met week 11, liggen de verkopen ruim 25 procent hoger dan in dezelfde week vorig jaar.

Net als in week 11 worden met name groenteconserven, diepvriesgroenten, rijst en pasta veel meer verkocht. Ook lijken Nederlanders hun extra tijd thuis in te vullen met het bakken van taarten en koekjes. Volgens het CBS ligt de omzet van de productgroep "zetmeel en mengsels van bakkerijproducten" 160 procent hoger vergeleken met vorig jaar.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.