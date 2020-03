Vakbond CNV verwacht dat het noodpakket van het kabinet voorkomt dat er grote werkloosheid ontstaat in Nederland. De vakbond zegt dat in reactie op de voorwaarden en details die minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag presenteerde.

"Het kabinet biedt werkgevers hiermee zekerheid zodat ze hun personeel in dienst kunnen houden. We zijn trots op een overheid die zo in de bres springt voor werkenden" aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. "Dit is een bijzondere situatie waarin minister Koolmees zich van zijn sterkste kant laat zien."

CNV blijft bezorgd over de positie van flexwerkers. "Nederland telt twee miljoen flexwerkers. Zij vliegen er als eerste uit bij een crisis. Wij blijven aandacht vragen voor deze groep mensen die buiten de boot valt. Zij moeten ook meeprofiteren van het maatregelenpakket."

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen in een reactie dat ze verheugd zijn dat de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) nu bekend is en verklaren dat elke dag telt.

"Wij hopen op een soepele en snelle uitvoering van met name de bevoorschotting van bedrijven, want het geld vliegt veel bedrijven uit zonder dat er iets binnenkomt."

De organisaties roepen op alleen van de regeling gebruik te maken wanneer dat echt nodig is.

Loonkosten vergoed door overheid

Koolmees meldde dinsdag dat ondernemers die hun omzet zien dalen tijdens deze crisis, zich volgende week maandag kunnen aanmelden voor steun. Wanneer de omzet daalt met bijvoorbeeld 100 procent, wordt 90 procent van de loonkosten vergoed door de overheid.

Daalt de omzet met de helft, dan wordt 45 procent van de salarissen vergoed. Zodra de aanvraag binnen is, duurt het twee tot drie weken voordat het geld op de rekening staat.

