De Chinese industrie is in maart gegroeid nadat de sector in het begin van het jaar door een diep dal is gegaan, blijkt dinsdag uit een peiling van de Chinese overheid.

De zogeheten inkoopmanagersindex voor de industrie kwam in maart uit op 52 punten. Een stand boven 50 punten duidt op groei, onder 50 punten krimpt een sector.

Het cijfer was veel beter dan verwacht. Analisten gepeild door persbureau Reuters hadden gerekend op een stand van 45 punten. In februari daalde dezelfde index nog naar 35,7 punten.

In een inkoopmanagersindex worden de inkopers bij bedrijven gevraagd of de onderneming meer of minder produceert. Het officiële statistiekbureau van de Chinese overheid benadrukt dat de cijfers deze maand hoger uitvallen door de krimp in februari en dat de economische activiteiten nog niet op normaal niveau liggen.

Een groot deel van de Chinese economie kwam in februari stil te liggen door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar sindsdien lijken Chinezen het normale leven beetje bij beetje te hervatten. Ook de consumentenuitgaven stijgen voorzichtig na een diep dal in februari.