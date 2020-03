Verf- en coatingbedrijf AkzoNobel legt de herstructurering van het bedrijf even stil in verband met de coronacrisis. Dat maakt het bedrijf dinsdag bekend.

Na het afstoten van de chemietak, werd een herstructurering bij het concern ingezet. Akzo heeft zichzelf ook ten doel gesteld de winstgevendheid jaarlijks met een vastgesteld percentage te vergroten, ook dat doel wordt in ieder geval voor dit jaar losgelaten.

"We zijn nu volledig gericht op de maatregelen die we moeten nemen in verband met de coronacrisis", zegt een woordvoerder in een toelichting. "En onze klanten zo goed als dat mogelijk is kunnen blijven bedienen." Onder die klanten zijn ook ziekenhuizen, de Akzo-coatings worden bijvoorbeeld gebruikt voor ziekenhuisbedden.

De fabrieken van het Nederlandse concern in China zijn inmiddels op één na weer geopend, aldus de woordvoerder. Akzo heeft activiteiten in meer dan 150 landen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.