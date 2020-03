KLM bekijkt de mogelijkheden om het controleren van de lichaamstemperatuur van reizigers die met de maatschappij reizen, uit te breiden. Op dit moment zijn er gezondheidscontroles voor passagiers die naar Canada reizen, bij reizigers naar Seoul en Singapore wordt de temperatuur gemeten.

Dat gebeurt in alle drie de gevallen op verzoek van die locaties.. Dat laat een woordvoerder van de maatschappij desgevraagd aan NU.nl weten. "We zijn aan het kijken of we de temperatuurcheck kunnen uitbreiden naar meer bestemmingen, zowel vanaf Schiphol als op buitenstations", voegt hij eraan toe.

KLM-reizigers op vluchten naar Canada worden "fysiek geobserveerd" en er wordt een vragenlijst met hen doorgenomen. "Dat gebeurt op verzoek van de lokale autoriteiten." De controles van reizigers vanaf Schiphol naar Zuid-Korea en Singapore, bij wie ook de temperatuur wordt gemeten, vindt ook plaats op verzoek van de autoriteiten daar.

"Dit gebeurt op Schiphol door grondpersoneel van KLM in samenwerking met medewerkers van KLM Health Services en Airport Medical Services."

KLM vliegt nog maar zo'n 10 procent van het gebruikelijke aantal vluchten in verband met het coronavirus. De maatschappij vliegt nog dagelijks op New York, de grootste brandhaard van het virus op dit moment.

