De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin zetten hun hoogste energieambtenaren aan het werk om iets te doen aan de vrije val waarin de olieprijs is beland. Die vrije val wordt veroorzaakt door de sterk afgenomen vraag én ruzie tussen Rusland en Saoedi-Arabië over productiebeperkingen.

Trump noemt de prijzenoorlog tussen Rusland en de Arabieren "crazy". Eerder deze maand werden de olieproducerende landen verenigd in de OPEC, waar Saoedi-Arabië het feitelijk voor het zeggen heeft, en Rusland het niet eens over het terugdraaien van de productie.

Wanneer de vraag afneemt en het aanbod gelijk blijft, daalt de prijs en omdat de vraag nu hard daalt en het aanbod niet, daalt de prijs hard. Maandag daalde de prijs van een vat olie tot onder de 20 dollar.

De VS is in de afgelopen jaren dankzij nieuwe technieken de grootste olieproducent ter wereld geworden. Maar die techniek is duur, bij een lage prijs wordt geen winst gemaakt.